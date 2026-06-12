Tennis, Albertazzi e Conti in evidenza all’Open “Ricci-Bcc” del Ct Cacciari

IMOLA. Sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola si gioca il tabellone di 3° nell’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi.

Nel tabellone di 3° in bella evidenza sui campi di casa Massimo Albertazzi e Filippo Conti, conquistano il 4° turno Isaac Casalboni (Tc Viserba) ed Alessandro Vavalà (Ct Persiceto).

Secondo tabellone, 1° turno: Alessandro Rivola (3.5)-Andrea Minichiello (4.1) 6-3, 3-6, 10-5.

2° turno: Vasilii Volokhovskii (3.5)-Mario Borghi (3.4) 7-6 (4), 7-6 (5), Stefano Agostino (3.4)-Riccardo Conti (3.5) 7-5, 6-1, Giacomo Sgubbi (3.3)-Alessio Cellini (3.5) 6-3, 6-0, Mattia Chiarelli (3.5)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-4, 6-4, Enrico Barbini (3.3)-Luca Fossanova (3.3) 6-0, 6-2, Alessandro Masi (3.4)-Alberto Fazziani (4.2) 6-4, 6-4, Massimo Albertazzi (3.3)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-2, Giacomo Pirazzoli (3.3)-Ennio Rombi (3.5) 6-4, 6-2, Leonardo Pieracci (3.3)-Nicolò Francesco Baldelli Fronticelli (3.3) 6-2, 6-2, Fabrizio Foronci (3.4)-Fabio Neretti (3.5) 7-5, 6-1.

3° turno: Alessandro Vavalà (3.2, n.14)-Francesco Balboni (3.5) 6-1, 6-1, Filippo Conti (3.2)-Michele Mignani (4.1) 6-1, 6-2, Isaac Casalboni (3.3)-Massimo Romagnoli (3.2) 6-1, 7-5.

Intanto è ai nastri di partenza (primi match domani), sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Sono 52 le giocatrici al via, si parte con il tabellone Nc, le big sono le 2.6 Beatrice Bruni Lotti, Agnese Calzolai, Martina Balducci, portacolori del Ct Cacciari, ed Emma Lanzoni, a seguire le 2.7 Valentina Buoncuore, Maria Luce Ossani, Emma Chiesi, Virginia Lanzillo, Alice Stella e Nicole Ballotta.