Tennis, al Villa Mussolini il sapore Della Vittoria

Mauro Della Vittoria batte in finale Fulvio Cesari 7-5, 6-7, 11-9 e si aggiudica il torneo di 4° del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione. Cesari era stato il primo a raggiungere la finale nel torneo di 4° sui campi del Villa Mussolini. Il 4.1 del Ct Novafeltria, testa di serie n.13, ha beneficiato in semifinale del forfait di Fabio Travaglini (Ct Baia Pesaro). Nell’altra semifinale il 4.1 Della Vittoria (Ct Casalboni) aveva piegato il 4.2 Luca Pagnini (Misano Sporting Club) 4-6, 6-0, 10-6. Nel match-clou successo di Mauro Della Vittoria.