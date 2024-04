Tennis, al Villa Carpena primi match delle Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia

Primi match sui campi del Tennis Villa Carpena un grande appuntamento agonistico. Si tratta delle Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia che terranno banco fino al 20 aprile. Una manifestazione dotata nel complesso di 10.000 euro di montepremi che in realtà ne comprende quattro, il tabellone principale femminile che vede al via ben 135 giocatrici, il doppio con 19 coppie, il 4° femminile con 10 giocatrici al via ed il doppio di 4° con sette copie.

Nel torneo tecnicamente più importante le big sono la 2.2 Maria Vittoria Viviani, le 2.3 Cristiana Ferrando e Stefania Rachel Rubini, le 2.4 Noemi Maines, Cristina Pescucci, Carolina Troiano, Carola Cavelli, Elena Bocchi, Gaia Squarcialupi, Valeria Muratori e Vittoria Segattini.

Le sorti del tennis romagnolo sono nelle mani della 2.5 riminese Emma Ferrini, recente vincitrice dell’Open di Riccione, Giulia Tozzola ed Anita Picchi, la giovane promessa di Forlimpopoli. Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 3.1 Patricia Brezoi Moldovan, Ilaria Morgillo, Emanuela D’Alba, Alice Gozzi, Sofia Regina, Emma Lanzoni, Viola Cioffi e Corinne Cornaz.

1° turno: Lucrezia Cavalieri (3.5)-Giorgia Ghelli (4.2) 6-4, 6-3, Federica Luppi (4.1)-Mirna Macchini (3.5) 6-2, 6-2, Beatrice Grigolo (3.5)-Chiara Sbrighi (4.1) 6-1, 4-6, 10-5, Aurora Baldassarri (4.1)-Beatrice Ficociello (3.5) 6-2, 6-4.

Nel tabellone a conclusione di 4° teste di serie nell’ordine alle 4.1 Aurora Baldassarri, Federica Luppi, Victoria Genitoni ed Arianna Rosi. Nel doppio di 4° n.1 Tossani-Salino, n.2 Corradini-Zini, n.3 Mezzetti-Nobili. “E’ la prima volta, dopo diversi anni, che organizziamo un importante torneo femminile, siamo voluti tornare anche in questo settore – dice il presidente dell’Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli - con un torneo di altissimo livello. Diciamo che è una valorizzazione del Circolo a 360 gradi, anche nel femminile abbiamo tantissime praticanti, basti pensare che all’ultimo torneo sociale abbiamo avuto il record di partecipanti”.

Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei.