Tennis, al via una stagione di altissimo livello per il Tc Villanova “Belletti”

Si profila anche quest’anno una programmazione di alto livello tecnico e di sicuro interesse per il Tennis Club Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”. Si parte dal 19 al 21 aprile con il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo, si prosegue a maggio con due Rodei Under 14, maschili e femminili, il primo dal 3 al 5 maggio, il secondo dal 17 al 19 maggio. Si entra nel vivo dal 6 al 16 giugno con il torneo nazionale Open maschile che mette in palio, per il vincitore, una wild-card per il Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo (Modena), in programma nella prima settimana di luglio. Dal 28 al 30 giugno il torneo wheelchair, il tennis in carrozzina ed gran finale dal 25 luglio all’11 agosto con il torneo nazionale Open maschile, il memorial “Francesco Maffi”, il trofeo “Tozzi Green” che quest’anno prevede 8.000 euro di montepremi e l’ospitalità. Grazie alla partnership con Tozzi Green si svolgerò dunque sui campi del Tennis Club Villanova uno dei tornei Open più importanti del calendario nazionale, al di là delle pre-qualificazioni Bnl agli Internazionali d’Italia.