Tennis, al via sabato il torneo del Cicconetti

Inizierà sabato il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Sono 48 le giocatrici al via in questo torneo che terrà banco fino al 4 agosto. Ai vertici il ruolo delle principali favorite spetta alle 3.1 Greta Vagnini (Tc Viserba) ed Isotta Mancini (Ct Rimini), a seguire le 3.3 Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia), Matilde Morri (Ct Rimini) e Jessica Barbieri (Tc Viserba). La stagione del Circolo Tennis Cicconetti proseguirà poi dal 3 agosto con il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello per il quale già ora ci sono più di 50 adesioni.

Il giudice di gara nel torneo di 3° femminile è Roberto Raffaelli.