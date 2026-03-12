Tennis, al via sabato il campionato Under 16

Scatta sabato (dalle 14.30) con la prima fase di selezione regionale a gironi il campionato italiano Under 16 maschile a squadre. Direttamente alla fase a Tabellone, Ct Correggio e Ct Massa, poi esentate dalla prima fase a girone 34 squadre tra cui Asbi Imola A, Tc Faenza, Ct Zavaglia, Polisportiva 2000 Cervia, Circolo Suzanne Lenglen 2 A Fusignano, Ct Cesena A, Tc Ippodromo Cesena, Villa Carpena A, Galimberti Tennis Team, San Marino Tennis Club, Tc Cicconetti, Tc Riccione A e B e Tc Viserba. Le altre 72 squadre sono state suddivise in una prima fase a gironi composta da 18 gironi da 4 squadre ciascuno. La prima squadra classificata di ogni girone acceder alla seconda fase, sempre a girone.

Le formazioni romagnole sono inserite, in questa prima fase, in sei gironi. Nel 10° girone la prima giornata propone: Ct Cesenatico-Ct Cesena B e Tc Castelbolognese A-Forum Tennis B. Nell’11° girone: Ct Gambettola-Ct Casalboni e Tc Coriano A-Ct Venustas. Nel 12° girone: Villa Carpena B-Tc Castelbolognese B e Tre Colli Brisighella-Suzanne Lenglen 2 C. Nel 16° girone: Asbi Imola B-Campo di Marte (Bologna), Casale Tc-Ct Cacciari. Nel 17° girone: Forum Tennis A-Suzanne Lenglen 2 B, Cral Mattei-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Nel 18° girone: Ct Cerri-Tc Coriano B, Misano Sporting Club-Polisportiva Soglianese.