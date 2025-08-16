Tennis, al via oggi l’Under 14 del Valle del Rubicone e l’Under 12 del Cerri

GATTEO. Al via oggi il torneo nazionale giovanile Under 14 organizzato dal Tennis Valle del Rubicone, il 4° trofeo “Sidermec” che terminerà il 24 agosto con le finali. Sono 39 i giocatoti al via nei due tabelloni in programma. Nel femminile si parte con la prima sezione nella quale le due teste di serie sono andate nell’ordine a Lucia Tarlazzi e Giulia Conti, nel tabellone finale n.1 Ginevra Baldazzi, n.2 Sofia Talamelli. Nel maschile (28 iscritti) primo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine Francesco Camagni, Giacomo Balzani, Andrea Fabbri ed Alessandro Guzinschi. Nel tabellone finale n.1 Mattia Vincenzi, n.2 Federico Sparagi.

Il giudice di gara è Massimo Carli.

CATTOLICA. Scatta oggi il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Il torneo terrà banco fino al 24 agosto ed è diretto dal giudice di gara Paolo Calbi, mentre la direttrice di gara è Francesca Cerri. Nel complesso sono 64 i giocatori al via. Queste le teste di serie. Nel femminile n.1 Alice Balducci, n.2 Arianna Storani, n.3 Vittoria Milesi, n.4 Elisabetta Pastore. Nel maschile (50 giocatori al via) la prima sezione è Nc, nella sezione di 4° categoria n.1 Patrick Balc, n.2 Riccardo Degli Angeli, n.3 Diego Barchi, nel tabellone finale n.1 Riccardo Sartori, n.2 Tommaso Monti, n.3 Filippo Giovanelli, n.4 Christian Dreon.