Tennis, al via la seconda fase Under 12 maschile e Under 10 misto

Dal 28 aprile scatta la seconda fase regionale a gironi del campionato Under 12 maschile a squadre. Protagoniste le formazioni qualificate dalla prima fase e le esentate. Nel 4° girone in campo Ten Sport Center (Lorenzo Kapros e Diego Gentile) e Ct Cacciari A (Samuele Poli, Matteo Mosca, Alessandro Bistarelli, Tommaso Giangiordano e Davide Morsiani). Così nella prima giornata: Ct Bologna-Ten Sport Center e Virtus Bologna-Ct Cacciari A. Tutto romagnolo il 5° girone con Ct Cesena A (Giacomo Balzani e Riccardo Piraccini), Ct Casalboni B (Mattia Scarpellini, Julian Macini ed Edoardo Casadei), Ct Massa (Robert Sebastian Cadar, Elia Naldi, Samuele Chiarini ed Alessandro Teodorani) e Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli (Kevin Marvataj e Riccardo Clarici). Nella prima giornata: Ct Cesena A-Ct Massa e Ct Casalboni B-TC “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Poker di squadre romagnole anche nel 7° girone con Tc Riccione A (Timofey Levchenko e Luca Magnoni), Suzanne Lenglen 2 A (Giulio Zama, Gabriele Foschini, Samuele Orfeo e Francesco Tabanelli), Ct Casalboni A (Francesco Paganelli e Leo Mazzarini) e Ct Cesena B (Andrea Bellavista, Riccardo Degli Angeli e Matteo Campana). Il 28 aprile: Tc Riccione A-Ct Casalboni A, Suzanne Lenglen 2 A-Ct Cesena B.

RIMINI. Al via il 28 aprile (dalle 14.30) la seconda fase regionale a gironi del campionato Under 10 misto a squadre. Protagoniste le squadre che si sono qualificate dalla prima fase e le esentate. Nel 1° girone in campo Tc Riccione A (Gianmaria Dellarosa e Sofia Sanchi), Galimberti Tennis Team (Enea Corazza, Lapo Ricciardelli, Nicolò Pazzaglini, Stella Marcaccini e Veronica Ciuffoli), Tennis Villa Carpena B (Giacomo Barbieri, Edoardo Garoia, Manuel Vacca, Maily Bombardini e Caterina Canepa) e Ct Casalboni A (Beatrice Benvenuti e Diego Lombardi). Primo turno: Tc Riccione A-Tennis Villa Carpena B e Galimberti Tennis Team-Ct Casalboni A. Nel 3° girone schierati Ct Rimini (Giulia Natali, Giovanni Tomasetti e Lorenzo Verdolin), Ct Cesena A (Pietro Allegra, Francesco Camagni ed Alessia Barducci), Tc Faenza C (Carlotta Cova, Ludovico Tura e Romeo Mazzolini) e Tc Riccione B (Achille Amadio e Margherita Jolie Casadei). Il 28 aprile, 1° giornata: Ct Rimini-Tc Faenza C e Ct Cesena A-TC Riccione B. Nel 5° girone il Tc Faenza B (Noemi Gallina, Tommaso Drei e Liam Lanzoni) che all’esordio ospita il Ct Albinea.

Nel 6° girone al via Tc Faenza A (Lucia Tarlazzi, Stefano Scotto Di Gregorio, Denny Bentini e Giacomo Emiliani) e Ct Bagnacavallo (Leonardo Berti, Alessia Sofia Badea, Maya Puscas e Giorgia Rombi). Nella prima giornata: Tc Faenza A-Ct Castenaso B e Ct Bagnacavallo-Tc Cavezzo. Nel 7° girone Ten Sport Center (Tommaso Cavassi e Cecilia Rondinelli) e Tennis Villa Carpena A (Rachele Antonelli, Alessandro Pinto, Sophia Zoumbare, Mattia Bergamaschi e Noah Prati). Prima giornata: Nettuno Tc Bologna-Ten Sport Center e Tennis Villa Carpena A-Ct Bologna.