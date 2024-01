Tennis, al via l’Open “Groupama” al Ct Cesena e il “Mingori” Ladies 40 con Cerri A, Cerri B, Asbi e Cacciari

E’ tutto pronto al Circolo Tennis Cesena per la partenza, prevista per domani, del torneo nazionale Open, il trofeo “Assicurazioni Groupama” dotato di un montepremi di 500 euro. Notevole il numero degli iscritti, ben 164, anche se poi è stato effettuato il taglio a livello di 3.1. I big sono il 2.3 ravennate Alessandro Dragoni, i 2.4 Sergio Badini, Pierluigi Basile, Francesco Rastelli ed i 2.5 Nicola Ravaioli, Alessio De Bernardis, Mattia Mannocci, Alex Guidi, Francesco Xavier Ferolla, Daniele Augenti, Tommaso Iotti, Riccardo Pasi e Nicola Filippi. Si parte con il tabellone di 3° che vede al via le seguenti teste di serie, nell’ordine i 3.1 Mattia Benedetti, Edoardo Pozzi, Pierre Rael Mayele, Leonardo Venturi, Alessandro Marcantoni, Stefano Forlucci, Matteo Maselli, Filippo Tombesi, Elia Galizzi, Raffaele Cecchini, Andrea Zanuccoli, Riccardo Pretolani ed Andrea Valli. Il giudice di gara è Andrea Bellelli.

RIMINI. Quattro squadre romagnole al via da domenica (dalle 14.30) nella prima fase a gironi del torneo Ladies 40 (limitato alle 3.5) nel trofeo regionale “Ivo Mingori”. Nel 5° girone in campo Ct Cerri A (Claudia Montanari 4.3, Silvia Fumelli 4.4, Daniela Guzzi 4.6) ed Asbi Imola (Isabella Lama 3.5, Karen Chiarini 4.3 ed Angela Muccinelli 4.5). Prima giornata: Nettuno Tc Bologna-Ct Cerri A. Nel 6° girone schierate Ct Cerri B (Mirna Macchini 3.5, Alessia Frontini 4.2 e Sabina Raschini 4.2) e Ct Cacciari (Elena Piccolomini 3.5, Francesca Rubinato 3.5 e Silvia Poli 4.1). Prima giornata: Club Giardino Carpi-Ct Cacciari.