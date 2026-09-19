Tennis, al via l’Open di Cervia

E’ partito il torneo Open maschile del Ct Cervia, un torneo ormai tradizionale che terrà banco fino al 4 ottobre. Il montepremi complessivo è di 500 euro. Notevole il dato delle iscrizioni, sono ben 117 i giocatori al via, si parte con la sezione Nc-4.5 con le teste di serie assegnate ai 4.5 Lorenzo Belli e Piergiorgio Sacchetti. A seguire il tabellone 4.4-4.2 con le teste di serie assegnate ai 4.2 Gian Franco Corrado, Marco Cantagallo, Filippo Caspoli, Giorgio Vocaturo e Davide Bernarbini. Sorteggiato anche il tabellone 4.1 con le teste di serie andate ai 4.1 Andrea Marcucci, Massimiliano Candolfo, Thomas Carroli, Cristiano Pinna, Loris Pasini, Daniele Miani, Andrea Bernardi e Davide Pierini. I big sono il 2.1 Daniel Bagnolini e i 2.5 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Federico Baldinini, Mattia Bandini. Enea Vinetti e Jamal Urgese.