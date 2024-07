Tennis, al via l’open del Tc Villanova

Primi match di un grande appuntamento tennistico che terrà banco in Romagna dal 26 luglio all’8 agosto. Si tratta del torneo nazionale Open trofeo “Tozzi Green”, dotato di 8.000 euro di montepremi, giunto quest’anno all’11esima edizione, organizzato dal Tennis Club Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”. Sono saliti a 55 gli iscritti al memorial “Francesco Maffi”, ma va detto che i big hanno ancora tempo per dare la loro adesione. Si parte venerdì con i primi match, è prevista anche l’ospitalità a carico del torneo dai quarti in avanti. Al momento il gruppo dei big è guidato dal 2.1 Stefano Baldoni, il campione uscente, dai 2.2 Pietro Romeo Scomparin e Daniel Bagnolini, seguiti dal 2.3 Andrea Militi Ribaldi e dai 2.5 Nicola Filippi, Nicola Ravaioli, Riccardo Parravicini, Samuel Zannoni e Mattia Bandini. Sorteggiato il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Federico Berti, Luigi Angelo Bertaccini ed il 4.2 Fabrizio Drei.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.