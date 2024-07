Tennis, al via l’open del Ct Venustas di Igea

Si torna a seguire tennis di qualità al Circolo Tennis Venustas con il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, che scatta domani (sabato) sui campi del Club di Igea. Si tratta del 2° memorial “Alessandra Bertolini”, sono 30 le giocatrici iscritte al momento, ma va detto che le 2° categoria (fino all’8° gruppo) hanno tempo per iscriversi fino alle 12 di sabato, mentre fino lunedì alle 12 potranno iscriversi le giocatrici fino alle 2.1. Al momento le giocatrici con classifica migliore sono le 2.6 Diana Rolli e Camilla Montenet, due tra le migliori Under 16 italiane, le altre 2.6 Victoria Zenato, Sandy Mamini, Silvia Alletti e Mia Chiantella. Tante giocatrici giovanissime al vertice per un torneo che terrà banco fino all’11 agosto.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.