Tennis, al via l’Open del Ct Conselice e l’Under 10 del Maretennis

CONSELICE. Scatta domani il torneo nazionale di 2° categoria del Circolo Tennis Conselice, maschile e femminile. Il torneo diretto dal giudice di gara Erik Silloni (direttore di gara Fabio Felicetti) terrà banco fino al 25 aprile. Sono 48 i giocatori al via nel maschile e 24 nel femminile. Nel maschile il giocatore con miglior classifica è il 2.7 Pietro Fiori, a seguire i 2.8 Riccardo Verucchi, Giorgio Ruggeri ed Alessandro Granato. Nel femminile (24 al via) le big sono le 2.7 Alice Stella, Emanuela D’Alba e le 2.8 Matilde Fini, Carlotta Venera, Angie Bentini e Matilde Morri.

BELLARIA. Al via sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile, organizzato dal Maretennis. Fino al 19 aprile si daranno battaglia 29 giocatori, tra maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile si parte con la prima sezione Under 9, a seguire il tabellone finale, nel femminile si parte dai quarti.

Maschile, 1° turno tabellone finale: Edoardo Alessi-Lluc Pragliola 7-5, 6-3, Giacomo Maria Gambino-Leonardo Forniti 6-2, 6-4, Elia Pini-Gianmaria Ghirelli 6-0, 6-0, Michele Forniti-Filippo Leone Alfaroli 4-6, 6-2, 10-7.

Quarti per Leonardo Rinaldini.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.