Tennis: al via l’Open del Casatorre, i Veterani al Cacciari

CASTEL SAN PIETRO. Scatta domani il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano che terrà banco fino al 12 settembre. Sono 59 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° con teste di serie nell’ordine i 4.1 Daniele Tassi, Umberto Vocale, Francesco Maria Ricci, Francesco Monteverde, Pietro Molinari ed Andrea Lugo. A seguire il tabellone di 3° con le teste di serie assegnate nell’ordine al 3.1 Jacopo Gamberini ed ai 3.2 Leonardo Pieracci, Emanuele Bonfatti ed Alessandro Vavalà. Nel tabellone principale n.1 Enrico Baldisserri (2.3), n.2 Lorenzo Carbone (2.4), n.3 Manuel Alberto Righi (2.7), n.4 Matteo Culcasi (2.8).Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.IMOLA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria) che terrà banco fino al 2 settembre. Nel complesso sono 66 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.Nell’Over 45 in bella evidenza Marco Morandi ed Andrea Caniato.3° turno: Andrea Cucchi (3.5)-Daniele Tassi (4.1) 6-1, 6-3, Marco Morandi (Nc)-Gianluca Santori (3.5) 6-4, 6-2, Andrea Caniato (3.5)-Enrico Romagnoli (4.1) 6-1, 7-5. Quarti per Stefano Monti (3.5).Nell’Over 55 si qualificano Massimiliano Marzagalli, Roberto Russo e Gianluca Salsini.Turno di qualificazione: Andrea Masina (4.4)-Silvano Rinaldi (4.1, n.3) 4-6, 6-3, 10-5, Gianluca Salsini (4.1, n.2)-Daniele Ferragamo (4.2) 6-4, 5-7, 10-3, Massimiliano Marzagalli (4.1, n.1)-Luca Bortolotti (Nc) 6-1, 6-2, Roberto Russo (4.3)-Roberto Pettinari (4.4) 6-0, 6-3, Gianluca Salsini (4.1, n.2)-Daniele Ferragamo (4.2) 6-4, 5-7, 10-3.Nell’Over 65 in finale Alessandro Beccari (n.3), portacolori della Polisportiva Il Quadrifoglio, e Stefano Montagna (Libertas).Semifinali: Alessandro Beccari (4.1)-Franco Ghedini (3.5, n.2) 6-3, 6-3, Stefano Montagna (3.5, n.1)-Franco Torreggiani (4.1, n.4) 3-6, 6-3, 10-8.Tra le Ladies 40 2° turno: Federica Corbino (4.5)-Elisa Mazzini (Nc) 6-2, 6-0. Si qualifica Annalisa Ferraccioli (4.6).Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.