Tennis, al via il torneo di Russi e i provinciali Over al Venustas

Sui campi del Russi Sporting Club va in scena, da domani a domenica, il Rodeo d’Autunno, il torneo di 3° categoria maschile che si svolge con la formula Rodeo. Sono 38 i giocatori al via, in cima alla lista dei favoriti i 3.2 Daniel Dario Capponi e Alessandro Cortesi, a seguire i 3.3 Andrea Ficchi, Ivan Gardini, Gregorio Serini, Michele Mandes, Federico Lenzi, Andrea Picariello, Stefano Agostino, Mattia Sartoni, Alessio Argnani e Leonardo Satta.

Il Ct Venustas di Igea Marina ospita da domani a domenica i campionati provinciali Over 45 e 55 con la formula Rodeo. Nell’Over 45 il giocatore da battere è il 3.1 riminese Filippo Maestri (Ct Cicconetti), nell’Over 55 guida le fila il 4.1 Ivan Pompili (Ct Venustas).