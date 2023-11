Tennis, al via il Terza del Russi Sporting Club e il torneo Under 10-12 del Ten Sport Pinarella

RUSSI. Va in scena da sabato a domenica il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Russi Sporting Club con la formula Rodeo. Sono 29 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.2 Tommaso Alberti, Edoardo Belletti ed Alessandro Casadei. Nel tabellone finale i big sono nell’ordine i 3.1 Tommaso Servadei, Enea Vinetti ed il padrone di casa Riccardo Cicinelli.

Il giudice di gara è Paride Gordini, direttore di gara Gianluca Strocchi.

PINARELLA. Da venerdì a domenica il Ten Sport Pinarella ospita il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12 maschile, con la formula Rodeo. Nel tabellone Under 10 maschile sono 26 gli iscritti, nell’Under 12 sono 25 i giocatori al via con le teste di serie assegnate nell’ordine a Riccardo Briganti, Mattia Vincenzi, Francesco Paganelli, Elia Sabatini e Vincenzo Coppi.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.