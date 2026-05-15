Tennis, al via il Rodeo Under 10-12 del Tennix Training Center

RAVENNA. Da oggi a domenica Tennix Training Center organizza sui campi di Porto Fuori il torneo Rodeo Under 10-12, maschile e femminile. Sono 57 nel complesso i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, agli ordini del giudice arbitro Enrico Fiorini, mentre Lorenzo Baldini è il direttore di gara. Nei due tornei Under 10 gli iscritti sono 24, con larga partecipazione dei giocatori locali. Nell’Under 12 femminile (11 iscritte) guida il seeding Asia Montanari, davanti a Camilla Conti. Nell’Under 12 maschile si parte con il tabellone Nc, nel secondo tabellone n.1 Leonardo Castori, n.2 Francesco Ventura, n.3 Lorenzo Corrado, nel tabellone finale n.1 Carlo La Malfa, n.2 Michele Catalano, n.3 Giulio Fusacchia.