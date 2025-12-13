Tennis, al via il Memorial “Serafini” del Tc Riccione

RICCIONE. Un torneo di notevole qualità tecnica per chiudere alla grande il 2025. E’ quello che scatta oggi (sabato) sui campi del Tennis Club Riccione, la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. Il programma scatta oggi alle 14 e prevede ben 11 match che terranno banco per tutto il pomeriggio, fino alla sera.

Da quest’anno il torneo non prevede più limitazioni nell’iscrizione, quindi ci sono anche diversi big della seconda categoria. Sono ben 160 gli iscritti a questa tradizionale rassegna che vede nel ruolo di favorito n.1 il 2.2 imolese Enrico Baldisserri, seguito dai 2.3 Gabriele Thomas Brancatelli, Leonardo Angeloni ed Andrea Militi Ribaldi, a seguire i 2.4 Tommaso Filippi, portacolori del Forum Tennis Forlì, Nicolas Compagnucci e Francesco Rastelli. Iscritti altri romagnoli tra i big, come i 2.5 Mattia Bandini, i 2.6 Dennis Ciprian Spircu, Diego Orlando, Federico Baldinini e Carlo Paci. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Matteo Silvagni, Paolo Briolini, Sandro Grossi e Gianmarco Palumbo. Sorteggiato anche il tabellone di 3° che propone le seguenti teste di serie, nell’ordine i 3.1 Leonardo Bartoletti, Edoardo Pozzi, Alessandro Naso, Lorenzo Bonori, Nicolas Spimi, Alessandro Cardinaletti, Lorenzo Gambaccini, Julian Manduchi, Pietro Tombari, Luca Grandi, Filippo Fracassi, Francesco Muratori, Gianfilippo Falconi, Leonardo Romano e Pietro Spezi.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

Intanto questa sera (dalle 20), al Parco Oltremare, andrà in scena la classica festa di fine anno del Tennis Club Riccione. Per il Club guidato dal presidente Moreno Pecci sarà l’occasione di premiare i tanti giovani di belle speranze che quest’anno hanno ottenuto brillanti risultati a livello nazionale, oltre che gli agonisti del Circolo.