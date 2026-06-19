Tennis, al via il “Memorial Cicconetti” e il Quarta di Torre Pedrera

RIMINI. Scatta domani sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile diretto dal giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore di gara è Massimiliano Zamagni. Sono 130 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 5 luglio. Si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Gostoli, Paolo Briolini, Gabriele Quaresima, Adriano Amadio, Fulvio Cesari, Samuele Cardinali, Lorenzo Cenci, Giacomo Francini, Marco Corbelli, Marco Mazza, Tommaso Cremoni, Luca Zanca e Claudio Sanchioni. I big sono sicuramente i 3.1 Luca Amati, Alessandro Capodimonte, Lorenzo Marchioni, Pietro Matteini, Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, Luca Lorenzi e Iangabriel Ferrara.

TORRE PEDRERA Sabato e domenica il Tennis Torre organizza un Rodeo di 4° limitato al 3° gruppo, maschile e femminile. Nel maschile sono 19 i giocatori al via, le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.3 Francesco Lori Costantini, Claudio Masinelli, Alessandro Casali e Francesco Visino. Nel femminile (13 iscritte) le big sono nell’ordine le 4.3 Amelia Cavicchio, Shaylee Cieri, Silvia Lippera e Rita Sacchetti. La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.