Tennis, al via il campionato Under 12 femminile

Giocata la prima giornata della prima fase regionale a gironi del campionato Under 12 femminile a squadre. Nel 1° girone subito a segno il Ct Massa Lombarda che ha battuto 2-1 l’Esselon Tc a Castel d’Argile: Alessia Sofia Badea-Sofia Grimandi 6-0, 6-0, Isabel Maria Blaga Istrate-Ginevra Baronciani 6-3, 6-3, Badea-Baronciani b. Grimandi-Repice 6-0, 6-3.
Nel 2° girone vincono Ct Casalboni e Polisportiva 2000 Cervia. Ct Casalboni-Tc Riccione B 2-1: Stefania Medeea Samoila-Asia Montanari 6-3, 6-4, Lina Mazzarini-Beatrice Mazzotti 6-2, 6-2, Mazzarini-Montanari b. Samoila-Mazzotti 6-0, 6-4. Ct Cicconetti-Polisportiva 2000 Cervia 1-2: Alice Fabbri-Anita Brolli 6-2, 6-1, Adele De Sio-Isotta Barberini 6-7, 7-6, 6-0, Barberini-Fabbri b. Brolli-De Sio 6-3, 6-4.
Nel 3° girone brillante esordio per Ct Zavaglia e Villa Carpena B. Ct Cervia-Ct Zavaglia 0-3: Ilaria Orselli-Greta Pagliarani 6-1, 6-3, Ginevra Babini-Dalya Dos Santos Ribeiro 6-0, 6-2, Orselli-Babini b. Ribeiro Dos Santos-Pagliarani 6-3, 6-4. Asbi Imola-Villa Carpena B 0-3: Isabella Dal Monte-Carlotta Vannini 4-6, 6-4, 6-0, Vittoria Ragazzini-Sibilla Bonora 6-1, 6-2, Ragazzini-Dal Monte b. Baraccani-Vannini 6-3, 6-4.