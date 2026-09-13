Tennis, al via i tornei del Cacciari e al Maretennis

E’ scattato al Ct Cacciari di Imola il torneo Open femminile dedicato alla memoria di un grande amico del tennis e dello sport imolese, Giampiero De Giovanni. Nel primo tabellone avanza la 4.3 Giorgia Simonetti che al secondo turno ha battuto Annalisa Ferraccioli (4.4) nel derby del Ct Cacciari per 7-6 (4), 6-2.
Ai nastri di partenza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis, rassegna maschile limitata ai 3.4. Primo tabellone, 1° turno: Mirko Viroli (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 7-6, 6-2, Carlos Bevilacqua (4.2)-Alberto Caroni (4.2) 6-0, 6-1, Dante Bevilacqua (4.3)-Giorgio Nardini (4.3) 7-6, 6-4, Alberto Zattini (4.2)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-4, 6-3.