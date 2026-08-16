Tennis: al via domani l’Open del Ct Cesena, avanzano i Terza del Centro Paradiso e del Tre Colli

CESENA. Scatta domani il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 30 agosto. Sono ben 96 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Thomas Guidi Zoffoli, Gianmaria Sarti, Leonardo Conti, Giacomo Costanzo, Filippo Foschi, Maurizio Foschi, Joseph Fresegna, Daniele Friguglietti, Andrea Palai, Cristiano Pinna, Lorenzo Pistocchi e Michele Rossi. Nel tabellone di 3° n.1 Amedeo De Checchi (3.1), n.2 Gianfilippo Falconi (3.1), n.3 Andrei Matei Ganea (3.1), n.4 Alessandro Naso (3.1), n.5 Mattia Sartoni (3.1), n.6 Ernesto Stentella Liberati (3.1), n.7 Andrea Scazzieri (3.2). Nel tabellone finale guida il gruppo il 2.3 Nicola Filippi, davanti ai 2.5 Federico Baldinini, Luca Bartoli ed il 2.6 Mattia Benedetti.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.

Nel tabellone finale maschile approdano al 3° turno Mario Borghi, Andrea Covezzi, Mattia Foschi, Iacopo Mariani e Matteo Casadei.

Tabellone finale, 1° turno: Leonardo Maccaferri (3.5)-Luca Zanca (4.1) 6-3, 6-4, Stefano Goretti (4.1)-Filippo Albarello (3.5) 6-3, 6-4, Francesco Montebugnoli (3.5)-Mauro Tedeschi (4.1) 6-1, 6-3, Andrea Lombardini (3.5)-Andrea Palai (4.1) 6-2, 7-6 (3), Riccardo Tramonti (3.5)-Luca Continelli (4.1) 6-4, 1-1 e ritiro, Mattia Graffiedi (3.5)-Roberto Cerioli (4.2) 6-0, 6-3.

2° turno: Mario Borghi (3.4)-Niccolò Tedeschi (4.2) 3-6, 6-1, 10-6, Andrea Covezzi (3.4)-Nicola Marchi (4.1) 6-3, 1-6, 10-6, Mattia Foschi (3.4)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 6-1, 6-2, Iacopo Mariani (3.5)-Valerio Ferrari (3.4) 7-6 (5), 6-2, Matteo Casadei (3.4)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-2, 6-3.

Nel femminile in bella evidenza Marina Maldini (Tc Parckin Cesenatico) e Sofia Marino (Tc Ippodromo).

3° turno: Claudia Conti (4.3)-Francesca Ghigi (4.3) 6-2, 6-3.

4° turno: Stefania Ciucci (4.2, n.4)-Shaylee Cieri (4.3) 4-6, 6-2, 10-5, Rodica Chis Frida (4.2, n.3)-Desiree Ciampa (4.3) 6-4, 6-2, Sofia Rinalduzzi (4.3)-Cinzia Deborah Marchesi (4.4) 6-0, 6-2, Marina Maldini (4.4)-Amelia Cavicchio (4.3) 6-1, 6-1, Sofia Marino (4.2)-Beatrice Sanna (4.3) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

BRISIGHELLA. Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto.

Nel maschile i primi a qualificarsi per il tabellone finale sono stati Michael Palli e Nicolò Tronconi.

Maschile, turno di qualificazione: Michael Palli (4.1, n.1)-Alessandro Costa (Nc) 6-0, 6-1, Michele Melchioni (4.2, n.7)-Daniele Bertozzi (4.1, n.2) 6-1, 6-3.

1° turno: Tommaso Ricci (3.5)-Gabriele Iudica (4.2) 6-0, 7-5, Marco Casadio (3.4)-Marco Morandi (3.4) 6-0, 6-3, Nicolò Tronconi (4.2)-Massimo Guermandi (3.5) 6-2, 6-1.

Anche nel femminile si parte con il tabellone di 4° presidiato dalla 4.2 Irene Claudia Visconti (n.1), nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Daniela Morigi (3.3). 2° turno: Daniela Vecchi (4.5)-Giuditta Frontali (4.4) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Irene Claudia Visconti (4.2, n.1)-Annalisa Ferraccioli (4.4) 6-1, 6-3.