Tennis: al via domani il trofeo “Linus Ice” Under 14 del tre Colli Brisighella, Marta Lombardini campionessa universitaria

BRISIGHELLA. Da domani a lunedì il Tre Colli Tennis Club Brisighella organizza il torneo nazionale giovanile con la formula Rodeo, il trofeo “Gelateria Linus Ice” per Under 14, maschile e femminile. Sono 37 gli iscritti. Nel maschile si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale con n.1 Lorenzo Kapros, n.2 Pietro Reggiani, n.3 Leone Franchi, n.4 Andrea Samorì. Nell’Under 14 femminile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Miriam Samorì.

Il giudice di gara è Giancarlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.

ANCONA. Marta Lombardini campionessa italiana universitaria. La riminese portacolori del Tc Viserba ha fatto il vuoto nel Campionato Nazionale Universitario andato in scena sui campi del Tc Ancona. La 2.3 romagnola, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale la 2.6 Federica Joe Gardella (n.4) per 6-3, 6-2 ed in finale la 2.5 Elena Gobetti (n.3) per 6-4, 6-2. Con questo successo la riminese è stata invitata dalla Federazione a rappresentare l’Italia alle Universiadi che si svolgeranno dal 16 al 27 luglio a Berlino ed in altre città tedesche.

Sempre nel campionato italiano Universitari va segnalata la bella semifinale del 2.5 forlivese Nicola Ravaioli (n.5) che ha battuto nei quarti il pari classificato Francesco Xavier Ferolla (n.4) per 6-1, 6-2, prima di cedere 6-2, 6-1 al 2.2 Lorenzo Sciahbasi.