Tennis: al via domani il Terza della Sammartinese, avanzano il Terza del Casalboni e il Quarta del Cerri

FORLI’. Scatta domani sui campi della Polisportiva Sammartinese il torneo nazionale maschile di 3° categoria (limitato al gruppo) che terrà banco fino al 10 settembre. Sono 72 i giocatori al via, si parte con la sezione Nc-4.5 nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Daniele Bardi, Matteo Cavina, Luca Donati e Piergiorgio Sacchetti. Nel secondo tabellone (4.4-4.1) i big sono i 4.1 Marco Chiapponi, Giacomo Costanzo, Filippo Ruggeri, Andrea Fabbri, Luca Di Giovanni, Filippo Foschi, Michele Rossi, Pietro Martines, Andrea Marcucci, Joseph Fresegna e Marco Schiavo. Nel tabellone finale n.1 Paolo Duranti (3.4), n.2 Mattia Battistini (3.4), n.3 Matteo Rossi (3.4), n.4 Andrea Stoppa (3.4), n.5 Francesco Zanzini (3.4), n.6 Davide Quinto Cattoni (3.4), n.7 Mattia Foschi 3.4, n.8 Pietro Reggiani (3.5). La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Tiziano Gianni Del Gobbo.

SANTARCANGELO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile i primi a qualificarsi per il tabellone finale sono stati Carlo Conti, Lorenzo Accreman e Leonardo Manduchi.

Maschile, Sezione di 4°, 3° turno: Davide Carlini (4.2)-Marco Benassi (4.3) 6-0, 6-1, Fabrizio Giannandrea (4.2)-Dario Balducci (Nc) 6-3, 7-5.

4° turno: Alessandro Giannini (4.1, n.1)-Claudio Santoni (4.3) 6-2, 6-1, Matteo De Angeli (4.1, n.5)-Gianluca Manzi (Nc) 6-4, 6-1, Tommaso Turchi (4.1, n.14)-Roberto Casadei (4.2) 6-1, 6-0, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.10)-Loris Volpinari (4.2) 6-1, 6-0, Marco Chiodini (4.2, n.16)-Lino Masi (4.5) 6-2, 6-1, Loris Pasini (4.1, n.3)-Romeo Fabbri (4.2) 6-3, 7-6 (5), Augusto Massari (4.1, n.15)-Gianluca Zammarchi (4.3) 6-2, 6-4, Nicolò Zanotti (4.3)-Luca Bertozzi (4.1, n.2) 6-3, 7-5.

Turno di qualificazione: Carlo Conti (4.1, n.9)-Diego Losignore (4.3) 6-0, 7-6 (4), Lorenzo Accreman (4.1, n.13)-Samuele Cardinali (4.1, n.4) 7-5, 6-2, Leonardo Manduchi (4.3)-Davide Pierini (4.2) 6-3, 6-3,

Femminile, 2° turno: Giulia Dell’Aquila (4.3)-Marcella Aluigi (4.5) 6-2, 6-1, Daniela Bresciani (4.6)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 7-5, 6-0, Bianca Fabbri (4.3)-Stella Della Bartola (4.5) 6-1, 6-0, Beatrice Sanna (4.3)-Elisa Gentili (4.5) 6-0, 6-0.

Il torneo terrà banco fino al 6 settembre.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

CATTOLICA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che vede al via 101 giocatori, un torneo che terrà banco fino al 6 settembre, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi.

I primi a conquistare gli ottavi sono stati Alessandro Pari, Giulio Cesarini, Simone Badei e Pierluigi Giannini.

Tabellone finale, 4° turno: Paolo Zurro (4.2)-Simone Renzi (4.3) 6-3, 6-1, Fabio Montebelli (4.2)-Alessandro Guzinschi (4.3) 6-3, 1-6, 10-8, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Gabellini (4.3) 6-0, 6-0, Edoardo Maria Ciuffoli (4.2)-Giorgio Nardini (4.3) 6-3, 6-4, Alberto Ioli (4.4)-Daniele Mingucci (4.2) 6-1, 6-2, Vittorio Patrignani (4.2)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-2, 6-2, Angelo Di Leonardo (4.4)-Tommaso Crescentini (Nc) 4-6, 7-5, 14-12, Cory Catena (4.2)-Alessandro Bernardi (4.2) 5-7, 6-2, 10-2, Andrea Surcinelli (4.5)-Andrea Di Bella (4.2) 7-6, 6-0, Matteo Della Biancia (4.2)-Carlo Allegrucci (4.3) 2-6, 6-4, 11-9, Andrea Tamburini (4.2)-Giovanni Tomasetti (4.3) 6-2, 6-2, Luca Violini (4.2)-Giuseppe Neri (4.2) 6-2, 6-2.

5° turno: Alessandro Pari (4.2)-Roberto Mangini (4.1, n.9) 6-1, 6-0, Giulio Cesarini (4.3)-Marino Masi (4.1, n.6) 6-1, 6-3, Simone Badei (4.1, n.15)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-2, 6-2. Ottavi anche per Pierluigi Giannini (4.2).