Tennis, al via domani il Terza del Tc Faenza, il Quarta del Ten Sport Center e il Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour del Ct Rimini

FAENZA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Il torneo maschile vede al via 36 giocatori, nel femminile le iscritte sono 21. Vediamo i favoriti. Nel maschile guidano le fila i 3.2 Filippo Flamigni, Marco Menichetti, Gianfilippo Falconi ed Ugo Cicognani. Nel femminile le big sono la 3.2 Anastasia Lugaresi e le 3.3 Margherita Tesselli, Caterina Cova, Miriam Samorì e Lucrezia Vanni.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi e terrà banco fino al 13 settembre.