Tennis, al via domani il Terza del Tc Faenza, il Quarta del Ten Sport Center e il Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour del Ct Rimini

FAENZA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Il torneo maschile vede al via 36 giocatori, nel femminile le iscritte sono 21. Vediamo i favoriti. Nel maschile guidano le fila i 3.2 Filippo Flamigni, Marco Menichetti, Gianfilippo Falconi ed Ugo Cicognani. Nel femminile le big sono la 3.2 Anastasia Lugaresi e le 3.3 Margherita Tesselli, Caterina Cova, Miriam Samorì e Lucrezia Vanni.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi e terrà banco fino al 13 settembre.

RIMINI. Scatta domani il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour, importante rassegna nazionale giovanile che terrà banco sui campi del Circolo del Lungomare fino al 7 settembre. Sono 85 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, tra questi 17 a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile (8 iscritte) si parte con il primo tabellone con Nicole Colonna n.1, a seguire il tabellone finale con Elisabetta Pastore n.1. Nell’Under 12 maschile (18 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Lorenzo Xella, Riccardo Degli Angeli ed Elia Samorè. Nell’Under 14 femminile (14 iscritti) si parte con il primo tabellone con Camilla Brolli n.1, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Alice Balducci. Nell’Under 14 maschile (30 iscritti) si parte con il tabellone di 4° dove Riccardo Piraccini è il n.1, Pietro Reggiani n.2, Andrea Fabbri n.3. Nel tabellone finale n.1 Alessandro Casanova, n.2 Lorenzo Kapros.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

