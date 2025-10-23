Tennis: al via domani il Terza del Ct Cacciari, Roberta Fabbri prima finalista nel Quarta del Tc Coriano

IMOLA. Il Circolo Tennis Cacciari di Imola ospita, da domani a domenica, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Notevole successo di partecipazione per la quarta edizione di questo Rodeo diretto dalla giudice di gara Tiziana Tori, mentre il direttore di gara è Antonio Di Perna. Il maschile vede al via la bellezza di 70 giocatori, si parte con la sezione dei 4.1 che propone come teste di serie, nell’ordine, Francesco Maria Ricci, Nicola Tassinari, Federico Melli, Giulio Venturi, Matteo Sirca, Umberto Vocale, Christian Giacalone, Giacomo Pirazzoli e Mirko Lazzari. Nel tabellone finale guidano le fila il 3.1 Gianfilippo Falconi ed i 3.2 Nicolò Grandi, Geremia Hanau, Gregorio Russo, Noah Cuppini, Luca Ruggeri, Federico Costanzi, Bjorn Caci, Alessandro Vavalà, Achille Mari e Luca De Giovanni. Nel femminile (30 al via) si parte con il tabellone di 4° con queste teste di serie, nell’ordine le 4.1 Elena Albertazzi, Greta Bighini ed Eileen Magnani. Nel tabellone finale n.1 Elena Fabrizia Campi (3.1), n.2 Emma Baldassari (3.1), n.3 Emilia Zampolini (3.1).

CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano, il classico Torneo d’Autunno. La prima finalista è la 4.1 Roberta Fabbri. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.7, ha beneficiato in semifinale del ritiro dell’altra 4.1 Manuela Parri, n.3 del seeding, dopo aver battuto nei quarti Claudia Crescentini (4.1, n.2) per 6-4, 2-6, 10-6.

Quarti: Elisabetta Dallari (4.1)-Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.1) 6-4, 6-1, Anita Vernice (4.1, n.5)-Bernadetta Soriano (4.1, n.4) 6-3, 7-5,

La rassegna è diretta dal giudice di gara Giuseppe Del Bianco, con Galileo Guiducci giudice del tabellone.