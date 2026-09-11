Tennis, al via domani gli Open femminili del Cacciari e del Centro Paradiso

IMOLA. E’ tutto pronto al Circolo Tennis Cacciari di Imola per l’avvio del torneo nazionale Open femminile dedicato alla memoria di un grande amico del tennis e dello sport imolese, Giampiero De Giovanni. Scatta infatti domani il torneo nazionale Open limitato alle 2.4, l’8° Memorial “Giampiero De Giovanni”, 5° trofeo “FC Costruzioni”, dotato di un montepremi di 1500 euro, che terrà banco sui campi del Club imolese fino al 23 settembre. Sono 50 le giocatrici al via, si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Elena Albertazzi, Luana Lanfranchi, Arianna Maltese e Francesca Rubinato. A seguire il tabellone di 3° con la 3.1 del Ct Cacciari, Valentina Benini, reduce dal successo nel torneo del Ct Casalboni di Santarcangelo, accreditata della prima testa di serie, seguita da Nicole Galassi (3.1), Gioia Bassi (3.1) ed Aurora Baldassarri (3.1), per finire il tabellone finale con la 2.4 Valeria Muratori n.1 del seeding, seguita dalle altre 2.4 Silvia Alletti ed Azzurra Cremonini e dalla 2.5 ravennate Gaia Donati, la 2.5 riminese Diana Rolli, la 2.6 Sandy Mamini e le 2.7 Maria Bianca Bovara e Maria Luce Ossani.

La giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

CESENATICO. Al via domani il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico, un torneo dotato di 500 euro di montepremi che terrà banco fino al 27 settembre. Sono 52 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine la 4.1 Vittoria Andreani, Lucia Barbieri, Alessia Tacconi e la 4.2 Ludovica Morini Monferini, a seguire il tabellone di 3° categoria con le 3.1 Aurora Baldassarri, Marta Bertozzi, Angelica Bonetti, Agata Bravin, Anastasia Lugaresi, Federica Matteucci e Carlotta Mercolini nell’ordine le teste di serie ed infine il tabellone principale presidiato dalle 2.5 Cristina Cosmeanu, Demi Reggianini, Diana Rolli e dalla 2.6 Sofia Regina.

Il giudice di gara è Marco Fucci.