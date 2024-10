Tennis, al via al Villa Carpena lo Junior Masters Road to Torino

FORLI’. Lo show del tennis giovanile nazionale va in scena da oggi al Tennis Villa Carpena che ospita una tappa del Junior Masters Road to Torino. I migliori di questo Circuito giocheranno il Master finale a Torino nella stessa settimana delle Nitto Atp Finals. Sono otto i tabelloni in programma, i singolari Under 11 e 13, maschili e femminili, ed i rispettivi doppi. Nell’Under 11 maschile sono 17 i giocatori al via, primo tabellone con Riccardo Degli Angeli n.1, Benjamin Rossi n.2 ed Alessandro Marcolini n.3, nel tabellone finale guida le fila Riccardo Sartori davanti a Pietro Galimberti, Diego Gentile e Robert Sebastian Cadar.

2° turno: Diego Barchi-Rayan Milandri 6-4, 6-1, Matteo Stanghellini-Diego Casadei 6-4, 5-7, 10-6. 3° turno: Alessandro Marcolini-Matteo Campana 6-3, 6-1.

Sono quattro le coppie in campo nell’Under 11 maschile, n.1 Sartori-Gentile, n.2 Galimberti-Cadar.

Nell’Under 11 femminile n.1 Anna Foschini, nel doppio n.1 Foschini-Serra Zanetti.

Notevole la partecipazione all’Under 13 maschile (48 iscritti) dove i giocatori con miglior classifica sono i 3.1 Diego Tarlazzi e Pietro Tombari ed i 3.3 Cesare Biondi, Marco Menichetti, Matteo Rosti e Leonardo Satta. Teste di serie assegnate nell’ordine a Diego Tarlazzi, Pietro Tombari, Matteo Rosti, Leonardo Satta, Marco Menichetti e Cesare Biondi. 2° turno: Francesco Leon Benericetti-Samuel Fiore 6-3, 6-2, Giammarco Bonoli-Giuseppe Edoardo Sabato 6-1, 6-2. 3° turno: Gianmaria Marchi-Andrea Samorì 3-6, 6-4, 10-6, Matteo Regattieri-Giacomo Taliani 6-1, 6-2. 4° turno: Camillo Rossi-Pietro Reggiani 6-3, 6-1, Mattia Bruni-Leone Matteo Geri 6-2, 6-3.

Nel doppio n.1 Tombari-Bacchini, n.2 Tarlazzi-Rosti, n.3 Zammarchi-Grotti, n.4 Biondi-Baldini.

Nel singolare Under 13 femminile guida le fila Emma Lanzoni, davanti a Marta Gazzetti, Eliza Andra Deaconu e Serena Pellandra. 2° turno: Amelia Cavicchio-Nema Dione 6-2, 6-2, Sofia Bianchi-Giulia Conti 6-3, 6-0.

Ottavi per Marta Bertozzi. Doppio, quarti: Muccinelli-Nucci b. Cova-Vanni 6-4, 7-6, Lanzoni-Samorì (n.2) b. Bertozzi-Savolt 6-2, 6-4. Semifinali per Mora-Gazzetti. Le n.1 del seeding sono Deaconu-Pellandra.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.