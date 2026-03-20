Tennis, al via al Ct Conselice l’Open “Massari”

CONSELICE. Da oggi a domenica il Circolo Tennis e Padel di Conselice organizza il torneo nazionale Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Agriturismo Massari” riservato ai giocatori con classifica massima 2.5. Sono 32 i giocatori al via nel maschile, i big sono certamente il 2.5 Luca Bartoli ed il 2.7 Lorenzo Cheng. Si parte con la sezione Nc, nel tabellone di 4° n.1 Alberto Fazziani (4.2), n.2 Marco Martelli (4.2), nel tabellone finale n.1 Luca Bartoli, n.2 Lorenzo Cheng, n.3 Christian Ottaviani (2.8).

Nel femminile (16 iscritte al via) le giocatrici con miglior classifica sono le 2.6 Emma Lanzoni ed Anita Picchi. Teste di serie nell’ordine a Picchi e Lanzoni.

Il giudice di gara è Andrea Bassi, direttore di gara Fabio Felicetti.