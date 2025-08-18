Tennis, al Venustas è tempo di Gavettone

E’ in pieno svolgimento sui campi del Ct Venustas il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Approdano al 4° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Ernesto Stentella Liberati, Francesco Bagli, Valerio Carli e Giovanni Neri. Terzo turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Francesco Maestri (4.1) 6-4, 6-0, Francesco Bagli (3.5)-Isaac Casalboni (3.3) 6-2, 6-3, Valerio Carli (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-3, 6-0, Francesco Mazzotti (3.4)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-1, 6-2, Marco Cola (3.3)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 6-4, Alessandro Cavalieri (3.3)-Alberto Compagnoni (3.4) 6-3, 2-6, 10-7, Luca Prati (3.5)-Marco Faoro (3.3) 3-6, 6-2, 10-4, Andrea Filanti (3.5)-Rocco Albini (3.3) 6-1, 6-4, Giovanni Neri (3.3)-Marco Vitali (4.4) 6-1, 6-2.