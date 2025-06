Tennis, al Venustas doppia vittoria di Matteo Coppini

Avanza al Ct Venustas il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile. Under 12 maschile, quinto turno: Alessandro Pericoli-Cesare Franceschini 6-7 (3), 6-4, 11-9, Matteo Coppini-Alessandro Venturini 6-0, 6-0, Tommaso Mazzotti-Marco Mandelli 0-6, 6-4, 12-10, Edoardo Casadei-Tommaso Parenti 6-4, 6-4. Under 12 femminile, primo turno: Emma Curcio-Ginevra Bezzicheri Imperatori 6-0, 6-3.

Under 14 maschile, quartro turno: Pietro Gerani-Julian Macini 6-1, 6-1. Quinto turno: Andrea Caminati-Gabriele Lasconi 2-6, 7-6 (7), 10-7, Riccardo Piraccini-Giacomo Forti 6-4, 6-1, Andrea Bellavista-Nicolò Tudini 6-3, 6-1, Matteo Coppini-Leon Francesco Benericetti 6-3, 6-2. Under 14 femminile, primo turno: Amelia Cavicchio-Emma Morelli 6-1, 6-0.