Tennis, al Tc Viserba da domani la carica dei 155

Al via domani un grande appuntamento con il tennis giovanile sui campi del Tc Viserba. Va in scena infatti fino al 19 luglio la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Numero di iscrizioni record, ben 155 al via nei sei tabelloni in programma.

Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone Nc, poi quello finale che vede nel ruolo di teste di serie Giulio Fusacchia, Achille Amadio, Nicolò Pazzaglini e Alessandro Bisi. Nell’Under 12 femminile si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate a Gioia Manfroni e Ada Milocco, nel tabellone finale n.1 Rachele Oddone, n.2 Yara Charmiti.

Nell’Under 14 femminile primo tabellone con le teste di serie assegnate a Bianca Amadei e Nicole Colonna, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Emma Veronesi. Nell’Under 14 maschile il primo tabellone è Nc, nel secondo tabellone di 4° n.1 Giulio Zama, n.2 Leo Mazzarini, n.3 Davide Bendandi, n.4 Samuele Bettella, n.5 Lorenzo Mattioli, n.6 Alessandro Pericoli, n.7 Lorenzo Saccani. Nel tabellone finale guida le fila Leonardo Cenciarini davanti a Mattia Vincenzi, Tommaso Pilati e Riccardo Paolini.