Tennis: al Tc Riccione Parenti e Taddei vincono il Quarta, l’Under 12 a Marco Pedone e Ginevra Rossini, l’Under 16 ad Alessandro Berardi e Alice Battistelli / GALLERY

RICCIONE. Al gran finale il torneo nazionale di 4° categoria allestito dal Tennis Club Riccione. Nel doppio successo della coppia n.1 del seeding, formata da Andrea Parenti ed Enrico Taddei (n.1) che in finale hanno battuto Andrea Bernardi-Fabio Vinetti (n.3) per 6-1, 3-2 e ritiro.
Quarti: Parenti-Taddei (n.1) b. Palmieri-Fabbri 6-1, 6-1, Cespuglio-Giovanelli b. Mariano-Calzini 7-6, 6-2, Bernardi-Vinetti (n.3) b. Mattioli-Ciuffoli 6-3, 6-1, Giacomo e Massimiliano Marchi b. Achille ed Alberto Amadio (n.2) 6-2, 6-1. Semifinali: Parenti-Taddei b. Cespuglio-Giovanelli 6-0, 6-3. Bernardi-Vinetti in finale per il forfait dei loro avversari.
Il giudice arbitro è stato Simone Lusini.
Intanto da venerdì a domenica è andato in scena, sempre sui campi del Tennis Club Riccione, il torneo nazionale Under 12-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati ben 90 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.
Nell’Under 12 maschile finale tra Tommaso Scungio (Tc Riccione) e Marco Pedone (San Giuseppe Ssd). Successo di Marco Pedone per 5-4, 4-2.
Semifinali: Scungio (n.1)-Mattia Gaggi 4-1, 4-1, Pedone-Achille Amadio (n.2) 4-0, 4-1.
Nell’Under 12 femminile si è imposta Ginevra Rossini (Junior Tennis Perugia) che in finale ha battuto 4-2, 5-4 Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione). Semifinali: Ginevra Rossini (n.1)-Ginevra Baronciani 4-0, 4-2, Stefania Medeea Samoila-Caterina Pellegrini 5-3, 4-1.
Nell’Under 16 femminile successo di Alice Battistelli (Ct Fermignano) che in finale si è imposta sulla giocatrice di casa Gioia Angeli per 1-4, 4-1, 7-3. Semifinali: Alice Battistelli (n.1)-Ginevra Baldazzi 4-2, 4-2, Gioia Angeli (n.2)-Ioana Bala 2-4, 4-1, 7-3.
Nell’Under 16 maschile vittoria di Alessandro Berardi (Ct Fano) in finale su Federico Bacchini (Tc Riccione) per 4-2, 4-1.
Semifinali: Alessandro Berardi (n.3)-Tommaso Mandelli 4-1, 5-3, Federico Bacchini-Nicolas Conti (n.1) 4-2, 5-4. Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Simone Lusini che ha provveduto anche alle premiazioni.