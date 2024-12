Tennis, al Tc Riccione il torneo giovanile per Under 10 e 12

Dopo la categoria Under 14, è il turno degli Under 10 e 12 al Tennis Club Riccione per il torneo nazionale con la formula Rodeo, il trofeo “Ristorante Lo Zodiaco”. Si gioca da venerdì 6 a domenica 8 dicembre in quattro tabelloni molto partecipati, basti pensare che i giocatori al via sono ben 129, di cui 68 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile (46 al via) primo tabellone riservato agli Nc, in quello finale le teste di serie sono andate nell’ordine a Lorenzo Kapros, Riccardo Arcangeli, Francesco Canestrari, Filippo Giovanelli, Matteo Campana, Leonardo Cenciarini e Samuele Chiarini. Nel femminile n.1 Greta Amaducci, n.2 Alice Balducci. Un altro fine settimana con il tennis giovanile di qualità al Tennis Club Riccione che sabato sera manderà in onda la tradizionale festa sociale al Grand Hotel Des Bains. Il giudice di gara è Simone Lusini.