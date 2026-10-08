Tennis, al Tc Riccione due tornei in partenza

Da domani a domenica il Tc Riccione ospita il torneo di 3° categoria femminile con la formula Rodeo. Sono 21 le giocatrici al via, guidano le fila le 3.2 Eva Raimondi, Giulia D’Altri, Anita Amadio, Ioana Bala e Caterina Cova.

Scatta invece sabato, sempre sui campi del Tc Riccione, il Campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile. Al momento sono già 52 i giocatori al via. Nell’Over 45 i big sono i 3.4 Leonardo Bertozzi, Fabio Righetti e Marco Bernardini, nell’Over 55 il giocatore da battere è il 3.3 Pietro Montemaggi, seguito dal 3.4 Leonardo Bertozzi e dai 3.5 Villiam Ricci e Mirko Giardi.