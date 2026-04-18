Tennis, al “Memorial Borghetti” del Ct Cervia volano ai quarti Coppi, Servadei, Ferrara e Cicinelli

CERVIA. Avanza una bella edizione del Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Circolo Tennis Cervia. Fino al 19 aprile il Club cervese ospiterà il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro. Nel maschile approdano ai quarti Vincenzo Coppi, Tommaso Servadei, Iangabriel Ferrara e Riccardo Cicinelli.
Tabellone di 3°, ottavi: Luca Padovani (3.1, n.1)-Pietro Rossi (3.2) 6-0, 6-0, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.6)-Achille Mari (3.2, n.11) 6-3, 3-6, 10-6, Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Alex Vincenzi (3.1, n.9) 4-6, 6-3, 10-2, Tommaso Servadei (3.1, n.4)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 6-0, 6-2, Iangabriel Ferrara (3.1, n.5)-Alberto Levoni (3.2, n.12) 4-6, 6-1, 10-3, Andrea Monti (3.1, n.10)-Davide Casadio (3.2) 6-3, 1-0 e ritiro, Riccardo Cicinelli (3.1, n.2)-Alessio Argnani (3.2) 3-1 e ritiro.
Quarti anche per Alessandro Bocchini (3.3).
Nel femminile quarti per Valentina Giulianini, Bianca Cecchini, Ludovica Fiorini, Lara Alberighi e Giulia D’Altri.
2° turno del tabellone finale: Valentina Giulianini (3.2)-Margherita Tesselli (3.3) 6-3, 7-6, Bianca Cecchini (3.2)-Irene Carpani (3.4) 6-3, 6-1, Ludovica Fiorini (4.1)-Nicole Galassi (3.2) 4-6, 6-4, 10-6, Lara Alberighi (3.4)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-4, 6-1, Giulia D’Altri (3.2)-Beatrice Ficociello (3.4) 7-5, 3-6, 13-11.
Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.