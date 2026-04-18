Tennis, al “Memorial Borghetti” del Ct Cervia volano ai quarti Coppi, Servadei, Ferrara e Cicinelli

Tennis
Riccardo Cicinelli
Riccardo Cicinelli

CERVIA. Avanza una bella edizione del Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Circolo Tennis Cervia. Fino al 19 aprile il Club cervese ospiterà il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro. Nel maschile approdano ai quarti Vincenzo Coppi, Tommaso Servadei, Iangabriel Ferrara e Riccardo Cicinelli.

Tabellone di 3°, ottavi: Luca Padovani (3.1, n.1)-Pietro Rossi (3.2) 6-0, 6-0, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.6)-Achille Mari (3.2, n.11) 6-3, 3-6, 10-6, Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Alex Vincenzi (3.1, n.9) 4-6, 6-3, 10-2, Tommaso Servadei (3.1, n.4)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 6-0, 6-2, Iangabriel Ferrara (3.1, n.5)-Alberto Levoni (3.2, n.12) 4-6, 6-1, 10-3, Andrea Monti (3.1, n.10)-Davide Casadio (3.2) 6-3, 1-0 e ritiro, Riccardo Cicinelli (3.1, n.2)-Alessio Argnani (3.2) 3-1 e ritiro.

Quarti anche per Alessandro Bocchini (3.3).

Nel femminile quarti per Valentina Giulianini, Bianca Cecchini, Ludovica Fiorini, Lara Alberighi e Giulia D’Altri.

2° turno del tabellone finale: Valentina Giulianini (3.2)-Margherita Tesselli (3.3) 6-3, 7-6, Bianca Cecchini (3.2)-Irene Carpani (3.4) 6-3, 6-1, Ludovica Fiorini (4.1)-Nicole Galassi (3.2) 4-6, 6-4, 10-6, Lara Alberighi (3.4)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-4, 6-1, Giulia D’Altri (3.2)-Beatrice Ficociello (3.4) 7-5, 3-6, 13-11.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

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