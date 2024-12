Tennis: al Master Junior Tour Arcangeli vince l’Under 12 e Sofia Sanchi si ferma in finale nell’Under 10

RECANATI. Il Circolo Tennis “Francesco Guzzini” di Recanati ha ospitato il Master finale del Junior Tour 2024. Ottime le prove dei giovani portacolori del Tennis Club Riccione, della Galimberti Tennis Academy e del Tc Viserba nelle Marche.

Nell’Under 10 femminile bella finale per Sofia Sanchi che ha battuto in semifinale per 4-3, 4-2 Rachele Gusella, prima della sconfitta per 1-4, 4-2, 10-6 contro Rachele Calì (Ct “Guzzini” Recanati). Nell’Under 12 maschile bel successo di Riccardo Arcangeli. Il portacolori del Galimberti Tennis Team ha sconfitto in semifinale Davide Referza per 4-1, 4-2, poi in finale si è imposto su Leonardo Mariani (n.1) per 4-3, 2-4, 10-5. Nell’Under 14 maschile bella semifinale per Leonardo Tana (Tc Viserba) che ha battuto 4-1, 4-0 Tommaso Aniballi (n.3), prima della sconfitta per 4-0, 4-0 contro Francesco Masciolini (n.2). Infine nell’Under 16 maschile successo pieno per Julian Manduchi. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha messo in fila Mirko Iodice in semifinale per 4-0, 4-2 ed Alessandro Ercoli (At Tolentino) in finale per 4-2, 4-2.