Tennis: al Forum il Torneo Vintage “In Bianco e Legno”, un’occasione di sport, tradizione e beneficenza

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Le premazioni del torneo del Forum con le racchette di legno
Le premazioni del torneo del Forum con le racchette di legno

FORLI’. Il Forum Tennis Forlì celebra il tennis d’altri tempi e la solidarietà. Domenica scorsa il circolo forlivese ha ospitato il Torneo Vintage “In Bianco e Legno”, un evento che ha unito sport, tradizione e beneficenza in un’atmosfera di grande partecipazione. Sui campi di Via Campo di Marte atleti e appassionati hanno disputato incontri di doppio libero (maschile, femminile e misto) utilizzando le storiche racchette di legno e indossando il classico completo bianco, in omaggio al tennis delle origini. L’iniziativa, patrocinata dai partner Monp, Club del Sole e Gioielleria Camillo Ricci, ha raccolto fondi a favore dello Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), con una parte delle quote di iscrizione devoluta in beneficenza. La giornata, iniziata alle 17, ha visto la partecipazione di numerosi tesserati e amici del circolo, che hanno condiviso il piacere del gioco e il valore della solidarietà. Il torneo si è concluso con un momento conviviale e il ringraziamento del Direttivo.

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