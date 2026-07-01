Tennis: al Forum il Torneo Vintage “In Bianco e Legno”, un’occasione di sport, tradizione e beneficenza

FORLI’. Il Forum Tennis Forlì celebra il tennis d’altri tempi e la solidarietà. Domenica scorsa il circolo forlivese ha ospitato il Torneo Vintage “In Bianco e Legno”, un evento che ha unito sport, tradizione e beneficenza in un’atmosfera di grande partecipazione. Sui campi di Via Campo di Marte atleti e appassionati hanno disputato incontri di doppio libero (maschile, femminile e misto) utilizzando le storiche racchette di legno e indossando il classico completo bianco, in omaggio al tennis delle origini. L’iniziativa, patrocinata dai partner Monp, Club del Sole e Gioielleria Camillo Ricci, ha raccolto fondi a favore dello Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), con una parte delle quote di iscrizione devoluta in beneficenza. La giornata, iniziata alle 17, ha visto la partecipazione di numerosi tesserati e amici del circolo, che hanno condiviso il piacere del gioco e il valore della solidarietà. Il torneo si è concluso con un momento conviviale e il ringraziamento del Direttivo.