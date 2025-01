Tennis, al Ct Massa weekend con il trofeo “Frizer” per Under 11-12

Da oggi a domenica il Circolo Tennis Massa Lombarda, in contemporanea all’esposizione di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, ospiterà il trofeo “Frizer” Under 11 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 53 i giocatori al via in questa rassegna giovanile di sicuro interesse. Nell’Under 11 femminile sono nove le giocatrici al via, nell’Under 11 maschile sono invece ventuno. Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) teste di serie assegnate nell’ordine a Robert Sebastian Cadar, Alessandro Teodorani, Tommaso Scorza e Federico Montuschi. Il giudice arbitro è Roberto Montesi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi.