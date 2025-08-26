Tennis, al Ct Massa il Trofeo Oremplast entra nel vivo

Entra sempre più nel vivo il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale) che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast (azienda massese da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale) e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023.

Dopo le prime giornate di gara dedicate ai 4ª categoria (Giorgio Manzoni, Andrea Piccone, Emanuele Robustelli, Giampiero Melandri e Michele De Maio i cinque giocatori promossi alla fase successiva) è in pieno svolgimento la sezione di 3ª categoria che promuoverà otto giocatori al tabellone principale (in lizza al turno di qualificazione anche Jacopo Liverani, 17enne portacolori del club organizzatore).

Alla chiusura delle iscrizioni per i classificati da 2.7 fino a 1ª categoria si è attestato a quota 75 il numero definitivo di partecipanti al torneo (giudice arbitro Roberto Montesi, direttrice di gara Elvira Pezzi) che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale: quella 2025 è l’edizione numero 32, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva..

I principali pretendenti al successo sono il 2.1 perugino Stefano Baldoni (Ct Giotto Arezzo), vincitore delle ultime due edizioni, i 2.2 Noah Perfetti di Faenza (portacolori del Centro Tennis Persiceto) e Daniel Bagnolini di Cervia (tesserato per il Ct Zavaglia Ravenna), Luca Parenti, modenese finalista 12 mesi fa, e Mattia Nannelli (Ct Siena), che dovranno guardarsi soprattutto dai 2.3 romagnoli Lorenzo Beraldo; Nicola Filippi e Alberto Morolli, e dal 2.4 Jacopo Landini, mentre tra i 2.5 in gara vanno segnalati Pietro Ricci e Alessio De Bernardis, che da inizio ottobre difenderanno i colori del Ct Massa Lombarda nel campionato di serie A1.

RISULTATI

Tabellone di 3ª categoria, 3° turno: Matteo Simeoni (3.3) b. Ian Catallo (3.3) 6-0 6-1, Federico Raimondi (3.3) b. Fabrizio Foronci (3.3) 6-3 6-2, Mattia Sartoni (3.2) b. Giampiero Melandri (4.3) per ritiro.