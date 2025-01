Tennis, al Ct Massa il torneo Under 14 con ben 73 giocatori al via

Da venerdì a domenica il Circolo Tennis Massa Lombarda ospita il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo, il trofeo “Frizer”. Notevole il dato della adesioni, sono 73 i giocatori al via nel torneo massese. Nel maschile (49 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Mattia Bongiovanni, Robert Sebastian Cadar, Matteo Rosti, Diego Gentile, Noè Baldini, Ludovico Zammarchi, Filippo Terenzi e Leonardo Satta. Nel femminile (24 al via) le teste di serie sono andate nell’ordine a Diamante Campana, Ilinka Cilibic, Jana Savolt, seguite da Anna Foschini ed Angelica Bonetti.

Il giudice di gara è Roberto Montesi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi.