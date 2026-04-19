Tennis, al Ct Cervia tempo di semifinali

Alle battute finali il Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Ct Cervia. Quarti: Luca Padovani (3.1, n.1)-Vincenzo Coppi (3.1, n.8) 6-2, 6-1, Tommaso Servadei (3.1, n.4)-Iangabriel Ferrara (3.1, n.5) 6-3, 6-1, Andrea Monti (3.1, n.10)-Riccardo Cicinelli (3.1, n.2) 6-4, 6-4, Alessandro Bocchini (3.3)-Lorenzo Ravaglia (3.1, n.6) 5-7, 6-3, 10-8.
Nel femminile semifinali per Ludovica Fiorini, Lara Alberighi e Giulia D’Altri. Quarti: Ludovica Fiorini (4.1)-Valentina Giulianini (3.2) 6-0, 6-2, Giulia D’Altri (3.2)-Sofia Baldani (3.1, n.2) 6-4 e ritiro. Semifinali anche per Lara Alberighi (3.4).