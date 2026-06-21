Tennis, al Ct Cervia avanzano l’Open “Globus” e il Memorial “Cortesi”

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro.

Tabellone di 3°, 1° turno: Matteo Cavedoni (4.1)-Matteo Borghetti (3.5) 6-1, 4-1 e ritiro.

2° turno: Mario Borghi (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 2-6, 10-8, Piero Morisi (3.4)-Corrado Badalucco (3.4) 7-6 e ritiro, Francesco Montebugnoli (4.1)-Andrea Ancarani (3.4) 3-6, 7-5, 11-9, Davide Quinto Cattoni (3.4)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-2, 1-6, 10-6, Giacomo Francini (4.1)-Filippo Foschi (3.5) 6-3, 6-2, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Alessandro Minguzzi (3.5) 6-2, 6-0.

3° turno: Luca Blatti (3.3)-Mattia Foschi (3.4) 6-1, 6-0, Pietro Rossi (3.2)-Ian Catallo (3.2) 7-5, 6-4.

Nel femminile le giocatrici da battere sono le 2.5 Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni. Si parte con il tabellone di 3° nel quale la n.1 è Aurora Baldassarri (3.1). Turno di qualificazione: Valentina Giulianini (3.2)-Aurora Baldassarri (3.1, n.1) 6-4, 1-6, 10-7.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco.

Intanto da sabato è partito il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi” dotato di un montepremi di 500 euro. Il torneo, diretto in cabina di regia dal giudice di gara Paolo Pambianco (direttore di gara Manuel Schuett), vede al via nel complesso 75 giocatori e terrà banco fino al 5 luglio. Nel maschile i big sono i 3.1 Andrea Travaglini, Stefano Torrisi e Gianfilippo Falconi, nel femminile le 3.2 Bianca Cecchini e Valentina Giulianini. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.6 Roberto Roberti, Pietro Maria Moretti e Tommaso Pangrazi. Nella sezione di 4° n.1 Kevin Roda (4.1), n.2 Claudio Fantini (4.1), n.3 Ciro Donnarumma (4.1), n.4 Massimiliano Candolfo (4.1), n.5 Matteo Cavedoni (4.1), n.6 Claudio Fantini (4.1), Alessandro Nanni (4.1), n.8 Gianmaria Sarti (4.1), n.9 Andrea Bernardi (4.1), n.10 Daniele Miani (4.1).

Primo tabellone, turno di qualificazione: Roberto Roberti (4.6, n.1)-Carmelo Ruggeri (Nc) 6-1, 6-2, Umberto Baldini (Nc)-Pietro Maria Moretti (Nc, n.2) 6-0, 6-1, Tommaso Pangrazi (Nc, n.3)-Matteo Grossi (Nc) 6-1 e ritiro.