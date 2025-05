Tennis, “al Città di Coriano” vincono Leonardo Carioni e Anna Parmeggiani

CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Coriano, il “Città di Coriano”. Nel maschile di fronte in finale Michele Tonti (Tc Riccione) e Leonardo Carioni (Tc Crema). Ha vinto Carioni, allievo della Ravenna Tennis Academy a Pinarella, per 6-4, 6-3.

Tabellone finale maschile, quarti: Leonardo Capogrossi-Jacopo Andruccioli (n.1) 6-1, 6-3, Michele Tonti (n.4)-Filippo Marcaccini 6-2, 6-2, Leonardo Carioni-Jacopo Canini (n.3) 6-1, 6-2, Ian Catallo (n.2)-Leonardo Tana 7-5, 7-5. Semifinali: Tonti-Capogrossi 6-3, 7-5, Carioni-Catallo 6-4, 7-6.

Nel femminile finale tutta targata Tc Riccione vinta da Anna Parmeggiani su Elisabetta Pastore per 6-1, 6-2, rispettivamente le prime due del seeding. Semifinali: Elisabetta Pastore (n.2)-Linda Serafini 6-1, 6-1, Anna Parmeggiani (n.1)-Shaylee Cieri 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è stato Galileo Guiducci, direttrice di gara Claudia Crescentini.