Tennis, al Cicconetti fa festa Rinaldini

Pietro Rinaldini a segno sui campi del Ct Cicconetti di Rimini nel Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Rinaldini (CT Casalboni) si è imposto nella finale su Pietro Matteini (Ct Cicconetti) 6-4, 7-6. Quarti: Enea Carlotti (3.1, n.2)-Alessandro Manduchi (3.2, n.10) 6-4, 7-5, Pietro Matteini (3.1, n.3)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.6) 6-2, 6-3, Pietro Rinaldini (3.1, n.4)-Pietro Corbelli (3.4) 7-6 (6), 6-4, Luca Lorenzi (3.1, n.1)-Luca Amati (3.1, n.8) 7-5, 7-6 (5). Semifinali: Rinaldini-Lorenzi 6-2, 3-6, 12-10, Matteini-Carlotti 7-6, 7-5.