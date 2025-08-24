Tennis, al Cerri dagli under ai quarta categoria

Battute finali per il torneo Under 12, maschile organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Protagonisti del match-clou Filippo Giovanelli (Ct Fossombrone) e Riccardo Sartori (Tc Borgotrebbia) che si è imposto con un doppio 6-0, 6-0. Semifinali: Riccardo Sartori (n.1)-Tommaso Cavassi 6-3, 6-2, Filippo Giovanelli (n.3)-Tommaso Monti (n.2) 6-4, 6-2.Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Ct Cerri, il torneo di 4° categoria maschile. Prima sezione tabellone di 4°, primo turno: Carlo Alberto Brunelli (4.5)-Omar Vergari (4.5) 6-3, 3-6, 10-7. Secondo turno: Michele Gulini (4.4)-Lorenzo Semprucci (4.4) 6-4, 6-2, Francesco Saverio Gerboni (4.4)-Fabio Montebelli (4.4) 7-6, 6-3, Andrea Antonioni (4.4)-Francesco Lori Costantini (4.4) 7-5, 2-0 e ritiro.