Tennis, al Carpena è tempo di quarti di finale

Al rush finale sui campi del Villa Carpena il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come pre-qualificazione agli Internazionali d’Italia. Conquistano i quarti, tra le altre, le prime due teste di serie, nell’ordine Chiara Fornasieri e Carolina Gasparini, bene anche Agnese Gentili e Clarissa Gai.

Ottavi: Agnese Gentili (2.4, n.8)-Anna Nerelli (2.4, n.9) 6-2, 6-2, Carolina Di Benedetto (2.4, n.13)-Margherita Serena Paris (2.4, n.4) 6-3, 6-4, Carlotta Bassotti (2.6)-Gaia Mais (2.4, n.12) 6-2, 6-4, Valeria Muratori (2.4, n.11)-Ida Pina Galatea Ferro (2.4, n.6) 4-6, 6-4, 6-4, Gaia Squarcialupi (2.4, n.3)-Celeste Faustini (2.5) 6-2, 2-0 e ritiro, Clarissa Gai (2.5)-Camilla Montenet (2.5) 6-0, 6-0, Chiara Fornasieri (2.2, n.1)-Greta Petrillo (2.5) 6-3, 6-0, Carolina Gasparini (2.3, n.2)-Anna Lanciaprima (2.5) 6-2, 6-0.

Nel tabellone di doppio ottavi: Delai-Arcidiacono (n.2) b. Gazzetti-Arada 6-1, 6-3, Fornasieri-Modesti (n.1) b. Picchi-Marzocchi 6-4, 6-2, Terzi-Tozzola b. Nerelli-Batti (n.8) 6-4, 6-2, Marietti-Squarcialupi (n.5) b. Regina-Sansoni 6-0, 7-6 (3), Aber-Muratori (n.6) b. Aratari-Guerresco 6-2, 6-2, Mais-Ferro (n.3) b. Chierici-Nobili 6-1, 6-1. Quarti anche per De Magistris-Mariani e Stagni-Mamini.