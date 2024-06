Tennis, al Cacciari scatta il memorial Ricci

Ai nastri di partenza la 49° edizione del torneo nazionale Open “Mauro Ricci”, in programma al Ct Cacciari di Imola da domani fino al 16 giugno. Si tratta della seconda edizione del trofeo “BCC della Romagna Occidentale” dotato di 1500 euro di montepremi. E’ un torneo che promette scintille, gli iscritti sono ben 107, tra questi alcuni giovani di qualità come i 2.3 Federico Marchetti e il faentino Noah Perfetti, i 2.5 Nicola Filippi (Forum), l’imolese Enrico Baldisserri e Mattia Bandini, al via anche i 2.6 Nicholas Scala, Giovanni Femia e il beniamino di casa Filippo Di Perna, al rientro dagli studi universitari al College di Hilo, alle Hawaii. Si parte con la prima sezione riservata ai 4° categoria e capeggiata, nell’elenco delle teste di serie, dai 4.1 Enrico Barbini, Fabrizio Pucci, Tommaso Alvares, Gregorio Russo, Alessandro Vavalà, Tommaso Venturini, Carlo Del Stabile e dal 4.2 Federico Dardi.