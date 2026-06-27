Tennis, al Cacciari fa festa la Calzolai

Finale tra due giovanissime, le Under 16 Emma Lanzoni e Agnese Calzolai, nel torneo nazionale Open femminile targato “Studio Seta” al Ct Cacciari di Imola. La Calzolai (At Bibbiena) si è imposta sulla romagnola (Tc Faenza) 6-3, 6-1. Quarti: Virginia Lanzillo (2.7)-Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.4) 4-6, 6-0, 14-12, Agnese Calzolai (2.6, n.3)-Maria Luce Ossani (2.7) 6-2, 6-3, Martina Balducci (2.6, n.2)-Emma Chiesi (2.7) 4-6, 6-4, 10-7, Emma Lanzoni (2.6, n.1)-Alice Stella (2.7) 6-2, 6-4. Semifinali: Lanzoni-Lanzillo 6-2, 6-3, Calzolai-Balducci 6-4, 6-7 (5), 7-5.