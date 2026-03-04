Tennis, ai quarti il torneo della Sammartinese

Alle battute finali sui campi della Polisportiva Sammartinese il torneo di 4° categoria maschile. Conquistano i quarti Nicolò Zazzaroni, Matteo Monti ed Enrico Pompignoli. Tabellone finale, ottavi: Giulio Casadei (4.1)-Filippo Fabbri (4.1, n.8) 4-5 e ritiro, Giuliano La Barba (4.2)-Matteo Barbieri (4.1, n.5) 6-3, 6-3, Leo Piraccini (Nc)-Marco Schiavo (4.1, n.2) 6-2, 6-3, Giovanni Maria Monti (4.1)-Giulio Negrini (4.6) 6-1, 7-6 (5), Nicolò Zazzaroni (4.6)-Andrea Piccone (4.1, n.1) 6-2, 6-1, Matteo Monti (4.3)-Alberto Ravaglioli (4.3) 6-3, 6-2, Enrico Pompignoli (4.1)-Alberto Zattini (4.2) 2-0 e ritiro.